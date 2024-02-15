Братислава, 15 февраля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Чтобы урегулировать конфликт на Украине, России нужно предоставить гарантии безопасности. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью интернет-порталу hlavnespravy. sk.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если мы говорим о том, что будет какое-то выравнивание российско-украинских отношений, то это будет больно и для одной, и для другой стороны. Должны быть какие-то гарантии. Кто-то должен дать гарантии Украине, а кто-то должен дать гарантии России», — сказал Фицо.

Вместе с тем Фицо отметил, что Россия права в том, что Запад обманул её, заверяя, что Североатлантический альянс (НАТО) не будет расширяться на восток, подчеркнув, что выступает против вступления Украины в альянс.

«России нужны гарантии безопасности и Украине нужны гарантии безопасности, где-то здесь основа соглашения. И Россия, и Украина должны быть удовлетворены», — пояснил политик.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что для урегулирования конфликта на Украине западные страны должны предоставить гарантии безопасности России и не принимать Украину в НАТО.

Политик также подтвердил мнение венгерского правительства о том, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине могут быть эффективными лишь случае, если в них вместе с Россией и Украиной будут участвовать Соединённые Штаты.

Гуйяш также заявил, что у Киева уже нет реальных шансов вернуть территории, которые вернулись в Россию.