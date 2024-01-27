Братислава, 27 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. У Словакии должны быть нормальные отношения с Россией, и Братислава начнёт шаги в этом направлении. Об этом 27 января заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Роберт Фицо

«Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные, стандартные отношения. Как глава правительства я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так как мы делаем это с Украиной», — сказал он.

Премьер Словакии также высказался в пользу скорейшего окончания украинского конфликта и за начало мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Фицо заявил, что Киеву придётся пойти на компромисс и признать освобождённые Москвой территории российскими для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что считает невозможным уход России из Крыма, Донбасса и Луганска.

Премьер-министр Словакии 10 января отметил, что западная стратегия на Украине не работает и абсолютно неудачна. Фицо отметил, что его шокирует, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России.

В конце октября 2023 года Фицо заявлял, что Братислава не станет оказывать военную помощь Киеву. По его словам, при этом республика не против гуманитарной и гражданской помощи Украине.