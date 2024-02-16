Москва, 16 февраля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Москва открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медицинских организаций из российских регионов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Известия/Александр Полегенько

«По поручению президента Владимира Путина приняли решение о том, что Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны», — написал Собянин в Telegram-канале.

По его словам, медики из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве.

Мэр уточнил, что это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что станет «хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике».

Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы создана специальная платформа, на которой медицинские организации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Собянин сообщил, что московские производители упрощают рабочий процесс и снижают расходы с помощью искусственного интеллекта.

По словам столичного градоначальника, нейросети в сфере продаж помогают обрабатывать сложные запросы клиентов, а также ИИ помогает в поиске наиболее подходящих резюме, в результате чего поиск сотрудников сократился с недель и месяцев до двух-трёх дней.

13 февраля в своём приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами в сфере инновационных медицинских технологий.

На передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров, отметил также президент. Ключевым приоритетом для России является построение системы медицинской помощи вокруг конкретного пациента, подчеркнул глава государства.