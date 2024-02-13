Москва, 13 февраля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Россия открыта к сотрудничеству и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами в сфере инновационных медицинских технологий. Об этом 13 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий.

Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press

Российский лидер подчеркнул, что на передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров.

По словам главы государства, ключевым приоритетом для России является построение системы медицинской помощи вокруг конкретного пациента, что позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей.

«Мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами», — указал президент.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря прошлого года Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место.

За последние годы в России создали почти две тысячи фельшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, а ожидаемая продолжительности жизни по итогам текущего года составит около 74 лет, рассказал президент.

Он отметил работу правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медика, позволившую достичь таких результатов.

Вместе с тем 31 января Путин призвал добиваться технологического суверенитета в медоборудовании.

Как отмечал президент, некоторые зарубежные страны отказывают в обслуживании ранее поставленного в Россию медицинского оборудования, несмотря на то, что это гуманитарная сфера.

При этом президент подчеркнул, что не все страны отказываются обслуживать медицинскую аппаратуру, многие продолжают выполнять обязательства несмотря на противоречия в области политики и безопасности.