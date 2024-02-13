Москва, 13 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Россия будет развивать все уровни здравоохранения на передовой технологической базе и выстраивать систему медицинской помощи вокруг конкретного пациента. Об этом президент Владимир Путин заявил в приветствии к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий, опубликованном 13 февраля на сайте Кремля.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Глава государства подчеркнул важность скорейшего внедрения в медицинскую практику, работу больниц и поликлиник уникальных достижений исследовательских команд и врачей-клиницистов. Научный прогресс открывает в сфере здравоохранения колоссальные перспективы, отметил он.

«Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров», — говорится в приветствии.

Он также подчеркнул, что выстраивание системы медицинской помощи вокруг конкретного человека позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, что положительно отразится на качестве и продолжительности жизни.

Путин добавил, что Россия открыта для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин поручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения, об этом говорится в перечне поручений президента по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023 года.

Путин 2 февраля в режиме видеоконференции принял участие в открытии онкологических центров в Томске, Уфе и Якутске. Он отметил, что это ещё один шаг к повышению доступности и эффективности медицинской помощи, а значит, сбережению жизней и здоровья граждан.