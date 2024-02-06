Москва, 6 февраля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Московские производители упрощают рабочий процесс и снижают расходы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 6 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости Сергей Собянин

«Упростить рабочие процессы и сократить затраты: нейросети стали незаменимыми помощниками на столичных предприятиях», — написал он.

В качестве примера столичный градоначальник привёл одну из московских компаний, в которой с помощью ИИ ведут мозговой штурм и затем обсуждают в коллективе лучшие из предложенных им идей.

По словам Собянина, нейросети в сфере продаж помогают обрабатывать сложные запросы клиентов, а также ИИ помогает в поиске наиболее подходящих резюме, в результате чего поиск сотрудников сократился с недель и месяцев до двух-трёх дней.

Такие инструменты для автоматизации промышленности есть в московском реестре высокотехнологических решений «Банк технологий», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля на международной выставке «Россия» представили программный комплекс «РН-Нейросети». Новая платформа позволяет подбирать оптимальные варианты разработки нефтяных месторождений.

Президент России Владимир Путин 18 января поручил правительству и Министерству иностранных дел включить формирование этических стандартов для ИИ в повестку заседаний БРИКС в текущем году. Глава государства также 17 января рекомендовал Верховному суду, Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД и Минюсту России проанализировать практику применения нейросетей в ходе расследования преступлений.