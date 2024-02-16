Москва, 16 февраля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгородской области со стороны ВСУ 15 февраля. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости/ Антон Вергун

«Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК (террористический акт)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, которые виновны в преступлениях против мирных жителей, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы.

Как передавало ИА Регнум, в результате атаки ВСУ погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранения получили 19 человек.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.

Состояние 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, доставленных на лечение в Москву, стабильное, сообщил 16 февраля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.