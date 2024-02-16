Москва, 16 февраля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Состояние 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, доставленных на лечение в Москву, стабильное, сообщили 16 февраля в Минздраве, сообщил 16 февраля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Четырнадцать пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильно», — сказал он журналистам.

Ещё пять человек получают лечение амбулаторно, добавил Кузнецов.

Как передавало ИА Регнум, в результате атаки ВСУ погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранения получили 19 человек.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.