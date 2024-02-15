Белгород, 15 февраля, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Число погибших при атаке со стороны ВСУ на Белгород 15 февраля достигло семи. Об этом проинформировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Николай Гынгазов/ТАСС

Он сообщил, что одной погибшей стала восьмидесятилетняя Людмила Александровна.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что в белгородскую больницу № 2 самостоятельно обратилась ещё одна пострадавшая женщина, тем самым общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек.

«Четверо пострадавших, из них двое детей, после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение», — добавил губернатор.

Кроме того, было принято решение направить двоих детей и двоих взрослых в медицинские учреждения Москвы, уточнил Гладков, добавив, что оставшимся в Белгороде оказывается необходимая медицинская помощь.

«У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых — травмы конечностей. Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками», — написал глава области, поблагодарив Минздрав РФ, врачей и министра здравоохранения Михаила Мурашко за поддержку.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

Нанесённый ВСУ удар по Белгороду является терактом, Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевские нацисты, терпя провалы на поле боя, вымещают свою злость на мирных гражданах России, заявил МИД РФ. Теракт вновь высветил преступную роль коллективного Запада во главе с США, продолжающего накачивать киевский режим оружием, которое тот обращает против мирных граждан, сказано в заявлении Министерства.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.