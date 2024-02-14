Киев, 14 февраля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой (временно оккупированная Киевом часть ДНР) и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения, заявил 14 февраля официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Ситуация там напряжённая и динамичная. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — сказал Лиховой в эфире телеканала «Рада».

Он добавил, что в последние дни в Авдеевке идут уличные бои, а обстановка требует от ВСУ «смены тактики боевых действий».

Отвечая на соответствующий вопрос, Лиховой сказал, что удержать Авдеевку под контролем Киева «сверхважно», а вместе с тем заявил, что для ВСУ якобы дороже жизни солдат, чем «кучи камней и обгорелого железа».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 февраля руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач заявил, что у ВСУ нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки. При этом он добавил, что к подразделениям ВСУ в Авдеевке подходит подкрепление и что бойцы его бригады впервые почти за два года получили возможность для отдыха и ротации.

13 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово, который находится в 30 километрах от Авдеевки. Официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, бойцы ВСУ прибыли на полигон для учений или ротации. Удар, нанесённый ракетами «Искандер-М», превратил полигон в ад, отметил военкор Александр Коц.

Обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян ранее отмечал, что стратегия нового главкома ВСУ Александра Сырского будет состоять в удержании Авдеевки любой ценой, в том числе потому, что Авдеевку, в отличие от Артёмовска, готовили к обороне многие годы. Город превращён в большую крепость, и, пользуясь этим, ВСУ пытаются нанести ВС РФ максимальный урон, что было бы куда труднее сделать, стоя в обороне в чистом поле, указал эксперт.