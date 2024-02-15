Киев, 15 февраля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, переброшенная в район Авдеевки в ДНР, заявила о чрезвычайно критической ситуации на этом участке фронта. Об этом 15 февраля сообщается в Telegram-канале бригады.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы были срочно передислоцированы для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе чрезвычайно критическая», — говорится в сообщении, озаглавленном «Авдеевский ад».

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения.

Руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач 13 февраля заявил, что у ВСУ нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки.

Telegram-канал «Военный обозреватель» 13 февраля сообщил, что ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово, который находится в 30 километрах от Авдеевки. Официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, бойцы ВСУ прибыли на полигон для учений или ротации. Удар, нанесённый ракетами «Искандер-М», превратил полигон в ад, отметил военкор Александр Коц.