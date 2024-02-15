Москва, 15 февраля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Актёр Алексей Панин заочно арестован по делу о призывах к терроризму. Такое решение 15 февраля принял Гагаринский суд Москвы.

РИА Новости/Алексей Куденко Актер Алексей Панин

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма)», — сказали в суде.

Отмечается, что двухмесячный арест будет отсчитываться со дня его экстрадиции или фактического задержания на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в отношении Панина возбудили дело об оправдании терроризма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

После опубликованного Ксенией Собчак интервью с Паниным в Госдуме 2 августа призвали признать его иноагентом. Об этом в разговоре с ИА Регнум рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. После начала спецоперации на Украине Панин не раз высказывался в поддержку киевских властей и писал антироссийские лозунги, радовался атаке по Крымскому мосту в 2022 году.

Прокуратура Москвы 11 августа сообщила, что проверит Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете и нарушению территориальной целостности России, а также на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ.

ИА Регнум сообщало 1 ноября, что Панин опубликовал в соцсети фото с американским паспортом в руках. Позади него был украинский флаг. Он подписал фотографию хештегом #ЯлюблюАмерику и добавил, что пока три года жил в Испании, поработал на Госдепартамент США.