Москва, 11 августа, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы проверит актёра Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушению территориальной целостности страны и дискредитацию ВС России.

Иван Шилов ИА Регнум Алексей Панин

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Алексея Вячеславовича Панина», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В прокуратуре отметили, что Панина проверят по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России). Также актёра могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России).

Ориентировочно проверка продлится до начала сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. После этого актёра объявили в розыск. Также известно, что в феврале бежавший из России актёр Панин принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ.

Депутат Светлана Бессараб отметила, что интервью с Алексеем Паниным стало поводом обратить внимание на статус актёра, который до сих пор не был признан иноагентом в России, несмотря на активную помощь ВСУ и получении денег на заработках в других странах. Она допустила, что Панина всё это время не вносили в список иностранных агентов, поскольку есть сомнения в его адекватности. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко допустил, что до Панина просто не дошла очередь.

В беседе с ИА Регнум глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал 2 августа, что в отношении Панина подготовлен запрос в генпрокуратуру с просьбой проверить его действия на спонсирование ВСУ, а также привлечь к ответственности по всей строгости закона за пропаганду и оправдание терроризма. Бородин предположил, что за высказывания о дискредитации российских вооружённых сил и противоправные призывы Панин может получать средства от иностранных заказчиков.