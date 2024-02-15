Берлин, 15 февраля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита Зеленского в Берлин 16 февраля могут подписать двустороннее соглашение по безопасности, сообщило 15 февраля немецкое агентство DPA.

Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц

По этим данным, представитель правительства Германии подтвердил, что Шольц и Зеленский проведут встречу. Ожидается, что будет подписано двустороннее соглашение по безопасности, аналогичное тому, которое Зеленский должен подписать с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время предстоящего в эти же дни визита в Париж.

13 февраля сообщалось, что Зеленский намерен в ближайшие дни посетить несколько стран Западной Европы, чтобы в беседах с лидерами этих государств попытаться ускорить выделение военной помощи ВСУ. В частности, он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

В январе 2024 года газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что представители Украины и Германии могут заключить договор в сфере безопасности в феврале в ходе Мюнхенской конференции. По этим данным, черновой вариант договора уже составлен.

Макрон объявил, что собирается посетить Киев, чтобы согласовать новые поставки вооружений для ВСУ, а также подписать соглашение о безопасности для Украины. Позднее визит был отменён. По данным ряда СМИ, это было сделано из соображений безопасности.

Соглашение о безопасности было подписано лидерами киевского режима и Великобритании. При этом журналисты отмечали, что Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве употреблял термины «гарантии» и «гарантии безопасности», в то время как премьер-министр Британии Риши Сунак говорил о «заверениях в безопасности».

Посольство РФ в Лондоне заявило, что соглашение о сотрудничестве между Британией и Украиной не оставляет Киеву шансов на выход из конфликта путём переговоров. Дипломаты также подчеркнули, что британские власти продолжают рассматривать киевский режим в качестве геополитического инструмента против России.