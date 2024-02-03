Мюнхен, Германия, 3 февраля, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Представители Украины и Германии могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности в феврале в ходе Мюнхенской конференции, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

«В Берлине в правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в статье.

Журналисты располагают данными о том, что черновой вариант договора уже составлен. Других подробностей о содержании документа в материале не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт с 16 по 18 февраля. Глава форума Кристоф Хойсген заявил, что считает невозможным визит на конференцию президента России Владимира Путина. Хойсген выразил надежду на то, что страны-участницы заявят о продолжении поддержки Украины «столько, сколько потребуется». По его мнению, это может подтолкнуть Россию к переговорам.

Журналистка из США Ева Оттенберг в статье для Responsible Statecraft выразила мнение, что заключённый в середине января договор между Великобританией и Украиной о гарантиях безопасности является провокацией и не сулит ничего хорошего для разрешения украинского конфликта. Она напомнила, что соглашением не допускается дипломатическое урегулирование конфликта и поддерживается стремление Украины стать членом НАТО, а это абсолютно неприемлемо для России. Договор только приблизил неминуемый крах Киева, добавила журналистка.