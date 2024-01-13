Лондон, 13 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Новое соглашение о сотрудничестве между Британией и Украиной в сфере безопасности не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путём. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне.

Ruslan Kaniuka/Global Look Press Риши Сунак и Владимир Зеленский

В документе, который процитировало «РИА Новости», отмечается, что британская сторона продолжает рассматривать Киев в качестве геополитического инструмента против России

«Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём, делая её «разменной монетой» в авантюрах англосаксов в Евразии», — говорится в комментарии.

Отмечается, что в это раз премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал выделить Киеву ещё больше денег, предназначенных для приобретения смертоносного оружия, в том числе ракет дальнего радиуса действия и ударных дронов.

Дипломаты подчеркнули, что это оружие не изменит катастрофическую для ВСУ ситуацию в зоне конфликта и не приведет к его исходу в пользу Киева, а лишь затянет противостояние и увеличит число жертв.

«Лицемерно на этом фоне выглядят «крокодиловы слезы» британского руководства о загубленном будущем Украины», — резюмировали в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Сунак прибыл в Киев с официальным визитом. Он пообещал продолжение поддержки Киева Лондоном «столько, сколько потребуется».

В ходе визита Сунака Великобритания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение рассчитано на десятилетний срок.

Британский премьер-министр также объявил о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине стоимостью £2,5 млрд. В него войдут противовоздушная техника, противотанковое оружие, ракеты более дальнего радиуса действия и артиллерийские снаряды.

Позднее 12 января депутат Верховной рады Алексей Кучеренко назвал бесполезным соглашение Киева и Лондона о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что полную гарантию может дать только страховой полис.