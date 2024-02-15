МИД Польши заявил, что вопрос репараций со стороны Германии закрыт
Глава МИД Польши Сикорский: получить репарации от ФРГ не удастся, вопрос закрыт
Варшава, 15 февраля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вопрос репараций Польше со стороны властей Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрыт. Об этом 15 февраля заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
Как напомнил Сикорский, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга в ответ на депутатский запрос заявила, что вопрос репараций был решён на Потсдамской конференции в 1945 году.
«К сожалению, они (репарации. — Прим. ред.) были присвоены Советским Союзом. К сожалению, юридическая позиция такова, что репараций получить не удастся», — добавил глава польского МИД, отметив, что вопрос репараций «закрыт».
Как передавало ИА Регнум, в этот же день Сикорский заявил, что власти Польши должны были требовать репарации не от Германии, а от России.
Он напомнил, что правившая на протяжении последних восьми лет партия «Право и справедливость» обращалась за репарациями к Германии, и отметил, что эти требования следовало адресовать России.
При этом он отметил, что Варшава хотела бы получить деньги и от Берлина: чувство вины, которое испытывает Германия, должно «найти материальное воплощение», добавил Сикорский.
До этого, в октябре 2022 года, власти Польши потребовали от Берлина 1,3 трлн долларов компенсаций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, однако в правительстве Германии заявили, что этот вопрос даже не будет обсуждаться.
Более того, в марте прошлого года министерство иностранных дел Польши отправило в обе палаты Конгресса Соединённых Штатов Америки письма о требованиях Варшавой компенсаций от Германии.
В сентябре 2023 года в Польше начала работать комиссия по оценке ущерба, якобы нанесённого стране Советским Союзом во время Второй мировой войны. По словам занимавшего тогда пост замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, в работе комиссии должны были принять участие не только граждане Польши, но и Украины.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова напоминала властям Польши о вкладе СССР в освобождение государства от нацистов и восстановление после Второй мировой, а также иронически предложила «только за Сусанина потребовать половину Польши».
В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил власти Польши о возможном зеркальном ответе в случае, если Варшава потребует от России выплаты репараций. Медведев напомнил о сотнях миллиардов долларов, направленных на послевоенное восстановление Польши, подчеркнул, что Варшава пользуется принципами избирательной исторической памяти, и отметил, что у России есть юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении Польши.