Варшава, 15 февраля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вопрос репараций Польше со стороны властей Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрыт. Об этом 15 февраля заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Владимир Гребнев/РИА Новости Варшава в 1945 году

Как напомнил Сикорский, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга в ответ на депутатский запрос заявила, что вопрос репараций был решён на Потсдамской конференции в 1945 году.

«К сожалению, они (репарации. — Прим. ред.) были присвоены Советским Союзом. К сожалению, юридическая позиция такова, что репараций получить не удастся», — добавил глава польского МИД, отметив, что вопрос репараций «закрыт».

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Сикорский заявил, что власти Польши должны были требовать репарации не от Германии, а от России.

Он напомнил, что правившая на протяжении последних восьми лет партия «Право и справедливость» обращалась за репарациями к Германии, и отметил, что эти требования следовало адресовать России.

При этом он отметил, что Варшава хотела бы получить деньги и от Берлина: чувство вины, которое испытывает Германия, должно «найти материальное воплощение», добавил Сикорский.

До этого, в октябре 2022 года, власти Польши потребовали от Берлина 1,3 трлн долларов компенсаций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, однако в правительстве Германии заявили, что этот вопрос даже не будет обсуждаться.

Более того, в марте прошлого года министерство иностранных дел Польши отправило в обе палаты Конгресса Соединённых Штатов Америки письма о требованиях Варшавой компенсаций от Германии.

В сентябре 2023 года в Польше начала работать комиссия по оценке ущерба, якобы нанесённого стране Советским Союзом во время Второй мировой войны. По словам занимавшего тогда пост замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, в работе комиссии должны были принять участие не только граждане Польши, но и Украины.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова напоминала властям Польши о вкладе СССР в освобождение государства от нацистов и восстановление после Второй мировой, а также иронически предложила «только за Сусанина потребовать половину Польши».

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил власти Польши о возможном зеркальном ответе в случае, если Варшава потребует от России выплаты репараций. Медведев напомнил о сотнях миллиардов долларов, направленных на послевоенное восстановление Польши, подчеркнул, что Варшава пользуется принципами избирательной исторической памяти, и отметил, что у России есть юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении Польши.