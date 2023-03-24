Варшава, , 15:18 — REGNUM МИД Польши отправил в обе палаты Конгресса США письма о требованиях Варшавы компенсаций от Германии. Об этом 24 марта сообщил на брифинге замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он возглавляет группу экспертов, которые подсчитывают ущерб, нанесённый нацистской Германией. По словам замминистра, письма направили каждому конгрессмену.

«Мы считаем, что американские законодатели должны знать о том, что вопрос Второй мировой войны, польских военных потерь, компенсаций не решён и не является закрытой темой», — сказал Муларчик.

По его мнению, Варшава добьётся желаемого, но для этого нужно действовать последовательно и эффективно. Планируется также информировать о притязаниях Польши Европарламент, комиссаров Евросоюза, а также парламенты стран, входящих в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года Муларчик сообщил, что польская делегация в Совете Европы подготовила проект резолюции о выплате Германией компенсации. Законопроект подписали 35 представителей СЕ из 11 стран.

Берлин отказывается платить компенсации. Он неоднократно указывал на то, что Польша в 1953 отказалась от претензий. На это в Варшаве отвечают, что тогда это было сделано под влиянием СССР и касалось Германской Демократической Республики, которая перестала существовать в результате объединения Германии.