Москва, 14 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 130 человек, сообщили 14 февраля в Министерстве обороны России.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери ВСУ на данном направлении составили за сутки до 130 военнослужащих, также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Также 14 февраля в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении подразделения российских войск улучшили положение по переднему краю. Были отражены две атаки ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих.

Средств ПВО в минувшие сутки сбили вертолёт Ми-24 в районе Работина в Запорожской области, отметили также в ведомстве. Были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили более 15 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ, сообщили также в Минобороны.

Военная авиация РФ уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ под Купянском в Харьковской области, сообщил ранее 14 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. 13 февраля в Минобороны проинформировали, что за минувшие сутки противник потерял на купянском направлении до 180 человек.