Луганск, 14 февраля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Военная авиация РФ уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил 14 февраля в Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«В населённом пункте Боровая нашими разведорганами выявлен пункт временной дислокации одного из украинских подразделений, расположенного в местном ДК. Данная информация была оперативно передана в штаб командования, после чего была проведена доразведка», — уточнил эксперт.

После того как полученные данные подтвердились, ВКС России нанесли удар по цели модернизированными авиабомбами. В результате атаки здание было полностью разрушено, личный состав украинских боевиков уничтожен, добавил Марочко.

Как передавало ИА Регнум, Андрей Марочко 8 февраля сообщил, что украинские подразделения временно сократили применение бронетехники стран НАТО на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Распутица не даёт противнику эффективно использовать западную бронетехнику в боевых действиях из-за низкой проходимости, в том числе гусеничной техники. Эксперт отметил, что ВСУ не хватает ремкомплектов и техника надолго выходит из строя даже при небольших поломках.

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западной группировки российских войск при выполнении боевых задач ударили по тыловым позициям ВСУ под Купянском. Силами российских военных уничтожены укрепления и склад боеприпасов противника, пояснили в Минобороны РФ.