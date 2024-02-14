Москва, 14 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолёт Ми-24 в районе населённого пункта Работино в Запорожской области. Об этом 14 февраля проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Работино Запорожской области сбит вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и «Ольха»», — сообщили в военном ведомстве.

Вместе с тем в министерстве доложили, об уничтожении 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Кременная Луганской Народной Республики, Тарасовка, Очертоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум ранее,13 февраля председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил, что российские бойцы сбили украинский вертолёт возле запорожского села Работино, выпустив по нему противотанковую управляемую ракету.

Он отметил, что первый подобный случай произошёл на Донбассе весной 2014 года. Ополченец из Запорожской области с позывным Кирпич также сбил украинский военный вертолёт из противотанкового ракетного комплекса.

До этого, 10 февраля, Конашенков доложил, что Вооружённые силы Украины в течение недели потеряли херсонском и запорожском направлениях в зоне спецоперации 455 военнослужащих, а также боевую технику.

Тогда он уточнил, что Вооружённые силы России за этот период при помощи артиллерии и авиации нанесли удары по подразделениям пяти бригад ВСУ, находившихся возле населённых пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Токаревка, Золотая балка, Антоновка и Станислав Херсонской области.

На запорожском направлении в течение недели российские войска нанесли удары по подразделениям семи бригад ВСУ, в том числе 128-й горно-штурмовой бригады, находившимся возле сёл Работино, Новоданиловка, Нестерянка, Пятихатки и Щербаки Запорожской области. В этом районе украинские войска потеряли более 210 военных, четыре бронемашины, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и комплекс РСЗО «Град».