Москва, 14 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ с начала специальной военной операции уничтожили более 15 тыс. украинских танков и других боевых бронированных машин. Об этом 14 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 570 самолётов, 266 вертолётов, 12 390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка и других боевых бронированных машин, 1 220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 041 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные за январь уничтожили более 3 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе танки Leopard, пусковые установки Patriot и HIMARS.

В Кировоградской области 12 февраля ударом ВС России были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами ВСУ, а также порядка 20 единиц военной техники иностранного производства.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны ВСУНаталья Гуменюк признала, что украинской армии не хватает бронетехники.