Москва, 14 февраля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Российские войска за сутки улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 февраля на брифинге.

Алексей Майшев/РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю под Красным Лиманом. Они отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ возле посёлка Червоная Диброва в ЛНР и села Торское в ДНР.

Противник за сутки потерял на этом участке фронта до 320 бойцов, а также два танка, пять боевых машин пехоты, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и гаубицу Д-30, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, командир российского подразделения с позывным Армата рассказал, что бойцам ВСУ пришлось занять невыгодные для них позиции после того, как тульские десантники освободили село Весёлое в ДНР.

По словам украинских бойцов, в ходе боёв в Серебрянском лесничестве потери ВСУ за день составляли до ста человек. Офицеров, отмечают они, это не очень беспокоит, так как на смену убитым и раненым поступят новые мобилизованные.