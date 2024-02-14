Екатеринбург, 14 февраля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. По статистике Банка России, каждый четвёртый рубль, похищенный мошенниками, — это заёмные средства, заявила 14 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на уральском форуме по кибербезопасности в финансах.

Новодережкин Антон / ТАСС

«Есть банки у которых даже половина средств, похищенных мошенниками, — это те средства, которые люди взяли взаймы», — сказала Набиуллина, слова которой передают «Ведомости».

Среди главных задач регулятора на этот год она назвала борьбу с кредитным мошенничеством, где сейчас нет системных барьеров.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в ЦБ сообщили, что российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей. Однако киберпреступникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. В общем счёте они смогли украсть 15,8 млрд рублей. В финансовом ведомстве обратили внимание на то, что одной из возможных причин стали более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.

В это же день Роскомнадзор информировал, что в Сеть с начала 2024 года в результате утечек попали более 510 млн записей о российских гражданах.