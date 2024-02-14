Екатеринбург, 14 февраля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что одной из приоритетных задач на 2024 год стала борьба с кредитным мошенничеством. Согласно статистике, которую она привела, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка, — это заёмные средства.

Донат Сорокин/ТАСС Глава Банка России Эльвира Набиуллина

«Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных задачах. Я считаю, что среди основных задач — это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать — это вопросы кредитного мошенничества. Мы предупреждаем людей, занимаемся финансовой грамотностью… но мы видим, что люди всё чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка, — это заёмные средства», — рассказала она в ходе уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Набиуллина отметила, что в этой связи нужно произвести ряд изменений.

«Нам нужно здесь менять постепенно наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности и действительно сделать так, чтобы здесь у нас произошёл перелом, прежде всего, чтобы люди теряли меньше средств от кибермошенничества», — добавила Набиуллина.

Пока этого ожидаемого перелома не произошло, уточнила глава Центробанка.

«Мы с вами развиваем инструменты, постоянно развиваем законодательство, многое делается, но мы видим, что кибермошенники очень изобретательны… Перелома, такого долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло», — сказала она.

При этом Эльвира Набиуллина рассказала, что проблема существует не только в России, но и в других государствах.

«Мы видим, что с этим вызовом сталкивается не только наша страна, многие страны. И вообще тема кибербезопасности, конечно, имеет международное измерение, здесь очень важна кооперация с другими странами», — заявила Набиуллина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее во время форума «Кибербезопасность в финансах» Эльвира Набиуллина отметила, что доля возмещения средств людям, пострадавшим от кибермошенничества, выросла с 4,4% до 8,7%. При этом она предупредила, угроза кибербезопасности будет только нарастать.

Днём ранее, 13 февраля в ЦБ сообщили, что российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей. Однако киберпреступникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. В общем счёте они смогли украсть 15,8 млрд рублей. В финансовом ведомстве обратили внимание на то, что одной из возможных причин стали более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.