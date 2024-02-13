Москва, 13 февраля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения почти на шесть триллионов рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 2023 году банки предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей», — сообщили в ЦБ.

Вместе с тем злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году, и украсть 15,8 млрд рублей.

«Одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников», — добавили в Центробанке.

Как передавало ИА Регнум, в конце января зампред Банка России Герман Зубарев сообщил, что трендом последних месяцев стала персонификация атак телефонных мошенников. Они предварительно изучают жертву, в том числе с помощью соцсетей, добывают информацию о месте работы человека, уровне достатка, окружении, оценивают возможности кредитования.

В Сбербанке 23 января сообщили о новой схеме по выманиванию денег у клиентов кредитных организаций. Мошенник стали писать сотрудникам какой-либо компании якобы от лица директора и просить перевести деньги.