Красногорск, 14 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учётом опыта применения в ходе специальной военной операции, сообщила 14 февраля пресс-служба Минобороны.

Александр Кряжев/РИА Новости

Шойгу 14 февраля проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области.

Министр поставил руководству предприятия задачу оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учётом опыта их применения в СВО, отметила пресс-служба.

«Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал, и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге. Он заявил, что гособоронзаказ в 2024 году должен быть выполнен в полном объёме, а модернизация производств на предприятиях ВПК будет продолжена.

Также в январе 2024 года Шойгу в ходе посещения ОКБ «Новатор» задал руководителям предприятия вопрос о ходе выполнения плана выпуска крылатых ракет «Калибр» в 2024 году. Министру было доложено, что по производству ракет «Калибр», несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие с начала 2024 года выполнило гособоронзаказ уже на 17%, сообщила пресс-службы Минобороны.

26 января Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне проведения специальной военной операции благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов. Также министр отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс должен увеличить производственные мощности. Армии требуется перспективное оружие, нужно повышать его дальность, точность и помехоустойчивость, подчеркнул Шойгу.