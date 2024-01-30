Екатеринбург, 30 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. С начала года план по производству крылатых ракет «Калибр» выполнен уже на 17%, сообщила 30 января пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе посещения ОКБ «Новатор» поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в 2024 году.

«Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования «Калибр», несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%», — сказано в сообщении.

Гендиректор «Новатора» Фарид Абдрахманов также сообщил Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение ГОЗ в 2023 году, план производства был выполнен в полном объеме. По его словам, такой результат был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трёхсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.

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Как передавало ИА Регнум, министр обороны России 30 января проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге.

Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщал, что Военно-морской флот (ВМФ) России в течение 2023 года получил более 7,7 тыс. ракет, в том числе крылатых ракет большой дальности «Циркон», «Калибр», «Уран».