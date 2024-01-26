Москва, 26 января, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне проведения спецоперации благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов. Об этом он сообщил 26 января.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Благодаря эффективной работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов», — заявил глава Минобороны на Едином дне приёмки военной продукции.

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По словам Шойгу, росту производства поспособствовали расширение и модернизация производственных мощностей и производительности труда. Как отметил министр обороны, на многих предприятиях начали работать новые цеха, линии и участки с высокотехнологичным оборудованием. При этом всё это благоприятно сказалось на повышении престижа рабочих профессий, добавил Шойгу.

«Техника и средства поражения своевременно поступают в зону СВО, наращивая боевые возможности объединённых группировок войск», — подчеркнул он.

При этом в качестве основной задачи Шойгу выделил обеспечение каждого бойца на передовой всем необходимым.

Как сообщало ИА Регнум, на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря Шойгу заявил, что Вооружённые силы России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяют в ходе СВО. По его словам, под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения для армии.

На тематическом селекторном совещании с руководством ВС России 9 января Шойгу отметил, что в наступившем году Минобороны продолжит оснащение российских бойцов в зоне СВО вооружением с искусственным интеллектом и на новых физических принципах. По словам министра, по принципу действия выделяются такие виды оружия, как лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое и другие.

Позднее, во время инспекции производства на корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Шойгу поручил нарастить выпуск высокоточных авиаракет повышенной дальности. Гендиректор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов тогда доложил, что уже испытали новое изделие с дальностью 310 км, а заместитель главнокомандующего ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов добавил, что боевая часть указанной ракеты теперь составляет 800 кг, хотя ранее была 450 кг.