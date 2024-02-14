Таллин, 14 февраля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. МИД Эстонии 14 февраля вызвал временного поверенного в делах РФ в связи с объявлением МВД России в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

«МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для объяснений по поводу уголовного преследования в отношении Каи Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа», — сказано в сообщении, опубликованном на странице МИД Эстонии в X (Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, временных поверенных в делах России 14 февраля также вызвали МИД Латвии и МИД Литвы.

МИД Литвы вручил временному поверенному «ноту строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей», отмечало ведомство.

Временный поверенный в делах РФ в Латвии вызван в МИД этой страны «для получения объяснений относительно опубликованного списка бывших и действующих государственных должностных лиц Латвии», в отношении которых возбуждены уголовные дела, также МИД Латвии работает с правоохранительными органами для проверки информации о розыске и снижения возможных рисков, сообщила пресс-служба латвийского ведомства.

Как сообщалось ранее, 13 февраля МВД объявило в розыск целый ряд руководителей стран Прибалтики, в том числе Каллас, Петеркопа, министров финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилса Ашераденса, Инесе Либиню-Эгнере и Армандса Краузе, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, указанные руководители стран Прибалтики разыскиваются в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Эти политики инициировали и утвердили решения, которые позволили уничтожить монументы.

Каллас и другие эстонские политики этой страны ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МВД.

Каллас и Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам, эти и другие чиновники должны будут ответить за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма, отметила в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Премьер Эстонии ранее выступала с целым рядом острых русофобских заявлений. В частности, она называла Россию «последней колониальной державой в мире» и говорила, что русские никогда не страдали от войны. Также она заявляла, что Таллин не будет финансировать получение своими гражданами образования на русском языке и отмечала, что власти Эстонии ищут способ депортировать жителей страны, которые хотят получить российское гражданство.