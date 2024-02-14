Вильнюс, 14 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы выразило временному поверенному в делах России протест из-за объявления в розыск литовских политиков, говорится в заявлении, опубликованном на сайте литовского МИД.

EPA/ТАСС Министр культуры Литвы Симонас Кайрис

«Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в министерство иностранных дел Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее МВД России объявил в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. По какой именно статье он разыскивается, не уточняется. По информации СМИ, в отношении Кайриса возбуждено и расследуется дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, в рамках этого дела он и объявлен в розыск.

В октябре 2023 года российское Министерство внутренних дел объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте.

Литовские власти за последнее время снесли несколько памятников советским воинам, освобождавшим республику от немецко-фашистских захватчиков. Так, в конце 2022 года в Вильнюсе демонтировали мемориал советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, который находился на Антакальнисском кладбище столицы Литвы. Решение о его сносе было принято Вильнюсским городским советом в июне 2022 года. На этом кладбище в Вильнюсе похоронено более 3 тысяч солдат Красной армии. В 1984 году на кладбище было установлено шесть стел — фигур, обозначающих разные виды войск.

Кроме того, были полностью уничтожены обелиск и надгробие с именами павших советских военнослужащих в Паланге. На месте захоронения теперь — небольшая табличка с информацией о том, что здесь похоронены солдаты, погибшие во Второй мировой войне, без «лишних» уточняющих подробностей.

Также два памятника были снесены в Кедайняйском районе, один — в Меркине, зафиксированы случаи осквернения памятников и мемориальных табличек.

В январе 2023 года Кайрис заявлял, что в Литве может быть введён «ментальный карантин» в отношении русской культуры. Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Кайрис, судя по его заявлениям, уже находится на «ментальном карантине», к введению которого призывает.