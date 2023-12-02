Таллин, 2 декабря, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Эстонские власти пытаются найти способ депортации лиц, желающих получить российское гражданство, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщила газета Postimees.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

Так глава правительства ответила на депутатский запрос с просьбой прокомментировать слова главы МВД республики Лаури Ляэнеметса, предупредившего о возможном выдворении жителей страны, принявших российское гражданство.

Каллас признала, что министр выражает официальную позицию эстонских властей, которая якобы основывается на безопасности и выживании государства. Она также связала намерение получить российское гражданство с поддержкой терроризма и угрозой Эстонии.

По словам Каллас, речь идёт о чётком сигнале, который нельзя игнорировать. Премьер-министр напомнила, что аннулирование вида на жительство и депортация осуществляются в республике в рамках местного закона об иностранцах, в котором прописана возможность такого решения в тех случаях, когда иностранный гражданин может представлять угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его ведомство рекомендует эстонским гражданам не посещать Россию, поскольку границу с РФ могут закрыть. Он уточнил, что границу с Российской Федерацией могут заблокировать при увеличении потока мигрантов.

Глава МИД также рассказал, что обсуждал этот вопрос с финскими коллегами и представителями других стран Северной Европы и Прибалтики. 17 ноября стало известно, что эстонские пограничники установили на мосту через реку Нарву на границе с Россией пирамидальные бетонные противотанковые заграждения. При этом проезд по переходу остался открытым.