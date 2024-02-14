Рига, 14 февраля, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в республике Олега Зыкова в связи с объявлением Москвой в розыск некоторых министров страны. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Алексей Никольский/РИА Новости

«14 февраля временный поверенный в делах посольства Российской Федерации Олег Зыков вызывается в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений относительно опубликованного списка бывших и действующих государственных должностных лиц Латвии, в отношении которых возбуждены политически мотивированные дела», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что МИД Латвии работает с правоохранительными органами республики для проверки информации о розыске и снижения возможных рисков. Министерство также контактирует по этому вопросу с партнерами по ЕС, чтобы решить его на глобальном уровне, добавили там.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля МВД РФ объявило в розыск ряд руководителей стран Прибалтики, в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Каллас и другие эстонские политики этой страны ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МВД.

Позже в этот же день МВД России объявило в розыск министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса. По какой именно статье Уголовного кодекса ведётся розыск Ашераденса, не уточняется.

Также 13 февраля в розыск были объявлены министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере и министр земледелия Армандс Краузе. По данным СМИ, они разыскиваются в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.