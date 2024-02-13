Москва, 13 февраля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса. Соответствующие данные появились 13 февраля в базы розыска Министерства.

(сс) Saeima

«Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

По какой именно статье Уголовного кодекса ведётся розыск Ашераденса, не уточняется.

Также 13 февраля в розыск были объявлены министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере и министр земледелия Армандс Краузе. По данным ТАСС, они разыскиваются в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

В мае 2022 года сейм Латвии принял закон о приостановке действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Эта статья обязывала Москву и Ригу содержать мемориалы и места массовых захоронений воинов в сохранности, а также обеспечивать уход и благоустройство. Решение парламента позволило уничтожить ряд монументов, в том числе памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Министры, объявленные в розыск, принимали участие в голосовании.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 февраля МВД также объявило в розыск ряд других руководителей стран Прибалтики, в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Каллас и другие эстонские политики этой страны ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МВД.

Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам, эти и другие чиновники должны будут ответить за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма, отметила в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также в розыск был объявлен и министр культуры Литвы Симонас Кайрис. По информации СМИ, против него также возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. В январе 2023 года Кайрис заявлял, что в Литве может быть введён «ментальный карантин» на русскую культуру. Захарова в ответ на эти слова Кайриса сказала, что, судя по словам литовском министра, на «ментальном карантине» уже находится он сам.