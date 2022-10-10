Москва, 10 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Российские следователи проведут проверку по факту очередного осквернения мемориала советским воинам в Литве. Об этом 10 октября сообщили в Следственном комитете России.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Следователи СК России проверят очередной факт осквернения мемориала советским солдатам в Литве и дадут ему правовую оценку», — говорится в сообщении следственного ведомства в телеграм-канале.

Напомним, несколькими днями ранее злоумышленники уже совершили противоправное деяние на этоммемориале. На стелах вандалы написали чёрной краской нецензурное слово. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело и запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с происшествием.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, который власти хотят снести, был снова осквернён. На памятнике вандалы написали краской написано «В Литве не место предателям». В полиции Литвы заявили, что по данному факту был собран материал в соответствии с ч. 1 ст. 312 УК Литвы (о разрушении или осквернении могилы, памятника или другого общественно почетного места).

Ранее мэрия Вильнюса проголосовала за переход крупнейшего в Литве мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе в городскую собственность, что позволит его демонтировать. Однако пока демонтаж монумента откладывается из-за обращения четырёх граждан Литвы в Комитет по правам человека ООН.

На Антакальнисском кладбище в столице Литвы похоронено более 3 тысяч солдат Красной армии. В 1984 году на кладбище было установлено шесть стел — фигур, обозначающих разные виды войск.Читайте также: В Вильнюсе снова осквернили памятник советским воинам

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