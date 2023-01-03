Вильнюс, 3 января, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Поскольку Россия «сознательно использует культуру как орудие», в Литве может быть введен «ментальный карантин» в отношении русской культуры, заявил 3 января глава минкульта страны Симонас Кайрис.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сергеевич Пушкин

Следует отказаться от «произведений, которые раньше казались нам приемлемыми», добавил он.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва настаивает на санкционном давлении на Россию и не намерена делать никаких исключений из девятого пакета санкций Евросоюза.

Также в декабре 2022 года глава Минобразования Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что власти страны намерены отказаться от преподавания в государственных школах русского языка как второго иностранного и за счет этого вдвое сократить долю изучающих русский язык.