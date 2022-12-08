Вильнюс, 9 декабря, 2022, 01:47 — ИА Регнум. На месте шести стел в память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах в Вильнюсе остался только пустой пьедестал. Об этом рассказала представитель компании, осуществлявшей демонтаж, Рута Леонавичене.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

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«С задачей удалось справиться в течение одного дня. Все стелы разобраны, их сегменты вывезены с мемориала на площадку хранения. Остался только пустой пьедестал», — отметила она.

Мемориал находился на Антакальнисском кладбище столицы Литвы. С работами по демонтажу подрядчик справился за несколько дней быстрее, чем планировалось изначально.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Вильнюсе приступили к демонтажу шести стел мемориала советским воинам, одного из крупнейших памятников в стране. Решение о его сносе было принято Вильнюсским городским советом в июне 2022 года.