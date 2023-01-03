Москва, 3 января, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис, судя по его заявлениям, уже находится на том «ментальном карантине», к введению которого призывает, написала 3 января в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как сообщалось ранее, Кайрис заявил, что поскольку Россия «сознательно использует культуру как оружие», в Литве может быть введен «ментальный карантин» в отношении русской культуры.

«Спасибо, что озвучили. Мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму [только], какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — написала Захарова.