Москва, 13 февраля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Об этом говорится в базе данных ведомства.

Augustas Didžgalvis Симонас Кайрис

«Кайрис Симонас. Разыскивается по статье УК России», — сказано на сайте базы данных МВД.

При этом не указывается, по какой именно статье ведётся розыск. По информации ТАСС, в отношении Кайриса возбуждено и расследуется дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, в рамках этого дела он и объявлен в розыск.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 февраля МВД РФ также объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

В январе 2023 года Кайрис заявил, что в Литве может быть введён «ментальный карантин» в отношении русской культуры.

Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Кайрис, судя по его заявлениям, уже находится на «ментальном карантине», к введению которого призывает.