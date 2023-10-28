МВД РФ объявило в розыск главу комиссии исторической памяти в столице Литвы
Москва, 28 октября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте. Об этом следует из базы розыска МВД.
Как говорится на сайте министерства, основанием розыска является статья УК. Об обстоятельствах и причинах её объявления в розыск не уточняется.
Как передавало ИА Регнум, власти Литвы за последнее время снесли несколько памятников советским воинам, освобождавшим республику от немецко-фашистских захватчиков.
Так, в конце 2022 года в Вильнюсе демонтировали мемориал советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, который находился на Антакальнисском кладбище столицы Литвы. Решение о его сносе было принято Вильнюсским городским советом в июне 2022 года. На этом кладбище в Вильнюсе похоронено более 3 тысяч солдат Красной армии. В 1984 году на кладбище было установлено шесть стел — фигур, обозначающих разные виды войск.
Кроме того, были полностью уничтожены обелиск и надгробие с именами павших советских военнослужащих в Паланге. На месте захоронения теперь — небольшая табличка с информацией о том, что здесь похоронены солдаты, погибшие во Второй мировой войне, без лишних уточняющих подробностей.
Также два памятника были снесены в Кедайняйском районе, один — в Меркине, зафиксировано случаи осквернения памятников и мемориальных табличек.