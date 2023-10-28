Москва, 28 октября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте. Об этом следует из базы розыска МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Как говорится на сайте министерства, основанием розыска является статья УК. Об обстоятельствах и причинах её объявления в розыск не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, власти Литвы за последнее время снесли несколько памятников советским воинам, освобождавшим республику от немецко-фашистских захватчиков.

Так, в конце 2022 года в Вильнюсе демонтировали мемориал советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, который находился на Антакальнисском кладбище столицы Литвы. Решение о его сносе было принято Вильнюсским городским советом в июне 2022 года. На этом кладбище в Вильнюсе похоронено более 3 тысяч солдат Красной армии. В 1984 году на кладбище было установлено шесть стел — фигур, обозначающих разные виды войск.

Кроме того, были полностью уничтожены обелиск и надгробие с именами павших советских военнослужащих в Паланге. На месте захоронения теперь — небольшая табличка с информацией о том, что здесь похоронены солдаты, погибшие во Второй мировой войне, без лишних уточняющих подробностей.

Также два памятника были снесены в Кедайняйском районе, один — в Меркине, зафиксировано случаи осквернения памятников и мемориальных табличек.