Питтсбург, США, 14 февраля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Решение Международной федерации хоккея отстранить российскую сборную по хоккею от международных соревнований, включая Олимпийские игры, негативно повлияет на молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом заявил нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин в интервью спортивному интернет-изданию The Athletic.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Очень плохо для наших молодых игроков, что они уже пропустили одну Олимпиаду и несколько чемпионатов мира», — сказал Малкин.

Как пояснил хоккеист, каждый спортсмен хочет носить форму национальной сборной. Он отметил важность и популярность международных соревнований, в особенности чемпионатов мира по хоккею и футболу.

«Если вы спросите игроков из любой страны, я думаю, что они скажут, что любят играть против России, потому что это великое соперничество — с Канадой, США, Швецией, Чехией. Это спорт, а не политика», — добавил Малкин.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Международная федерация хоккея IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Отмечается, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно. IIHF рассмотрит реинтеграцию команд на сезон 2025/26 в мае 2025 года.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что разочарована решением IIHF и считает его дискриминационным. В организации отметили, что решение лоббируется рядом представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

В свою очередь нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать об отстранении сборных, назвав подобный шаг безумным.