Вашингтон, 14 февраля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать об антироссийских санкциях со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает The Athletic.

Антон Новодережкин/ТАСС Александр Овечкин

По его словам, форвард Никита Кучеров, возможно, никогда не выступит на Олимпиаде.

«Это безумие. Но что есть, то есть. Не в наших силах сейчас что‑то изменить. Мы просто следуем правилам. Это невесело, но мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Возможно, это изменится. Надеюсь на это», — сказал Овечкин.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии. Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что отпустит своих игроков на Игры в 2026 и 2030 годах.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Отмечается, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно. IIHF рассмотрит реинтеграцию команд на сезон 2025/26 в мае 2025 года.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что разочарована решением IIHF и считает его дискриминационным. В организации отметили, что решение лоббируется рядом представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.