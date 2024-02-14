Овечкин назвал безумием возможное отстранение сборной России от Олимпиады
Вашингтон, 14 февраля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать об антироссийских санкциях со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает The Athletic.
По его словам, форвард Никита Кучеров, возможно, никогда не выступит на Олимпиаде.
«Это безумие. Но что есть, то есть. Не в наших силах сейчас что‑то изменить. Мы просто следуем правилам. Это невесело, но мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Возможно, это изменится. Надеюсь на это», — сказал Овечкин.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии. Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что отпустит своих игроков на Игры в 2026 и 2030 годах.
Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Отмечается, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно. IIHF рассмотрит реинтеграцию команд на сезон 2025/26 в мае 2025 года.
Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что разочарована решением IIHF и считает его дискриминационным. В организации отметили, что решение лоббируется рядом представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.