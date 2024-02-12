Цюрих, Швейцария, 13 февраля, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) 12 февраля продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Об этом сообщается на сайте организации.

Fanny Schertzer Хоккей

Отстранение сборной Белоруссии также распространяется на финальный олимпийский квалификационный раунд, который пройдёт в августе.

«Совет IIHF пришёл к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно. Поэтому сборные России и Белоруссии не примут участия в сезоне-2024/25», — пояснили в федерации.

IIHF рассмотрит реинтеграцию сборных на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Это уже второе продление отстранения с февраля 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, российская команда пропустит в феврале 2025 года международный турнир, организованный Национальной хоккейной лигой (НХЛ). О принятии соответствующего решения 2 февраля объявила пресс-служба лиги.

До конца февраля Международная федерация хоккея примет решение об участии российской сборной в Олимпийских играх 2026 года в Италии, заявил 5 января президент IIHF Люк Тардиф.

В 2024 году на территории России по указу президента Владимира Путина пройдут международные соревнования «Всемирные игры дружбы». Состязания проведут в Москве и Екатеринбурге. Путин подчеркнул, что Россия будет придерживаться принципов олимпизма и всячески поддерживать спорт, а также развивать собственные площадки. По его словам, без России крупные соревнования становятся ущербными.