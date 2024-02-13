Москва, 13 февраля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) разочарована решением Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских команд и считает его дискриминационным. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 13 февраля.

Петр Ковалев/ТАСС

«ФХР разочарована решением IIHF продлить отстранение команд России от международных турниров на сезон 2024/25. ФХР отмечает, что заседание совета IIHF проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным», — заявили в ФХР.

Отмечается, что решение об отстранении российских команд лоббируется рядом представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

В организации также добавили, что не встречают понимания аргументы IIHF о том, что решение было принято по соображениям безопасности, поскольку в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооружённые конфликты.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Отмечается, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно. IIHF рассмотрит реинтеграцию команд на сезон 2025/26 в мае 2025 года.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что ограничения, вводимые мировыми спортивными федерациями, являются ограничением прав человека. Он отметил, что мировой спорт сейчас устроен таким образом, что каждый шаг зависит от спонсоров, которые, в свою очередь, зависят от политических элит своих стран.