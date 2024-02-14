Москва, 14 февраля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Центробанк РФ может установить период «охлаждения» при предоставлении кредитов от 1 млн рублей. Подобная мера рассматривается в рамках борьбы с мошенничеством, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

В ходе форума «Кибербезопасность в финансах» глава Банка России напомнила, что сегодня банки могут не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, однако при выдаче крупных кредитов такой возможности у банков нет.

«По крупным кредитам с определённой суммой, мы предлагаем с 1 млн рублей начать, но сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег», — пояснила Набиуллина.

Вместе с тем председатель Центробанка предложила установить лимит на внесение наличных через банкоматы.

Как передавало ИА Регнум, в конце января зампред Банка России Герман Зубарев сообщил, что трендом последних месяцев стала персонификация атак телефонных мошенников. Они предварительно изучают жертву, в том числе с помощью соцсетей, добывают информацию о месте работы человека, уровне достатка, окружении, оценивают возможности кредитования.

В Сбербанке 23 января сообщили о новой схеме по выманиванию денег у клиентов кредитных организаций. Мошенники стали писать сотрудникам какой-либо компании якобы от лица директора и просить перевести деньги.