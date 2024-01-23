Москва, 23 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В России выявили новую схему по выманиванию денег у клиентов банков. Мошенник пишет сотруднику какой-либо компании якобы от лица его директора и просит перевести ему деньги.

Иван Шилов ИА Регнум

«Босс написал вам с нового аккаунта и просит перевести куда-то деньги? Это очень похоже на новую схему кибермошенников: они создают фейковые профили руководителей компаний в мессенджерах, используя реальные аватарки из интернета», — сообщили в Сбербанке.

Кредитная организация сообщила, что выявляет подобные схемы и что её фрод-мониторинг (база выявленных мошеннических схем) уже дополнили знанием об этой съеме.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января МВД проинформировало о новой схеме хищения денег с банковских карт с использованием СБП (системы быстрых платежей). Аферисты пользуются этим способом, когда клиент интернет-магазина оставляет на сайте заявку на приобретение дорогостоящего товара. Мошенники звонят покупателю и предлагают купить товар по более низкой цене при условии оплаты через СБП по QR-коду. Если покупатель соглашается, деньги поступают на счёт мошенников.

В МВД посоветовали не сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом. Более правильно завести отдельную карту для онлайн-покупок на маркетплейсах и класть на неё необходимую для конкретной покупки сумму.