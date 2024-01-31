Москва, 31 января, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Персонификация атак телефонных мошенников стала трендом последних месяцев. Об этом зампред Банка России Герман Зубарев рассказал в опубликованном 31 января интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана. Теперь они предварительно изучают жертву, в том числе с помощью соцсетей. Добывают информацию о месте работы человека, уровне достатка, окружении, оценивают возможности кредитования.

«Затем мошенники ищут варианты, как наиболее эффективно наладить коммуникацию с этим человеком. Под него разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий», — сообщил Зубарев.

Например, пояснил он, распространённой стала схема с поддельными Telegram-аккаунтами руководителей. Людям пишут от имени начальников, чтобы завоевать их доверие.

Зампред ЦБ добавил, что мошенники могут с помощью искусственного интеллекта создавать голосовые сообщения, якобы записанные близкими людьми потенциальной жертвы. После этого человеку звонят по телефону и обманывают по стандартной схеме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) предупредили граждан, что мошенники стали рассылать от её имени электронные письма. В них злоумышленники сообщают о подозрительных транзакциях на счетах потенциальных жертв, после чего под предлогом дополнительной проверки пытаются получить доступ к документам и данным.