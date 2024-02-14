Белгород, 14 февраля, 2024, 07:54 — ИА Регнум. В Белгородской области в результате атаки украинских боевиков пострадала женщина, ей оказывается вся необходимая медпомощь. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

По его словам, в ночь на 14 февраля в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность.

«Сработала наша система противовоздушной обороны. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу», — уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что в Белгороде продолжается работа по размещению дивизионных аптечек в местах наибольшего скопления людей.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 февраля российские средства ПВО сбили девять беспилотников самолётного типа украинских боевиков. Шесть дронов были уничтожены над акваторией Чёрного моря, два — над Белгородской и один — над Воронежской областями, заявили в Минобороны РФ.

Повреждения выявлены в посёлке Разумное под Белгородом после атак со стороны Украины 12 февраля.

В результате обстрела хутора Понуры Грайворонского городского округа в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали трое рабочих.