Белгород, 10 февраля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В результате обстрела хутора Понуры Грайворонского городского округа в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали трое рабочих. Об этом 10 февраля сообщил губернатор регион Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих», — написал он.

По словам Гладкова, пострадавшие получили осколочные ранения различных частей тела и сейчас бригада скорой помощи доставлет их в городскую больницу №2 города Белгорода.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил глава области и добавил, что в результате обстрела также получил повреждения экскаватор.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля стало известно, что скончался раненный при обстреле Лисичанска 3 февраля со стороны украинских войск молодой мужчина. Как отметила глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко, врачи сделали всё необходимое для его спасения, однако характер полученных мирным жителем при обстреле травм оказался несовместим с жизнью.

ВСУ 8 февраля обстреляли село Ржевка в Белгородской области, в результате чего пострадали пять человек. Одному из пострадавших при обстреле оторвало конечности.