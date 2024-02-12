Белгород, 12 февраля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Повреждения выявлены в посёлке Разумное под Белгородом после атак со стороны Украины. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 12 февраля в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

В минувшие сутки, отметил он, система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе у посёлка Майский. Последствий нет.

В Разумном повреждены кровля и забор у двух частных домовладений, в одном из многоквартирных домов выбиты окна и повреждён балкон. Повреждения выявлены после отражения средствами ПВО воздушной атаки.

Кроме того, миномётному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Вериговка в Валуйском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Также противник обстрелял из миномётов село Новая Таволжанка в Шебекинском районе. Там зафиксировали три прилёта, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные вечером 11 февраля, по данным Минобороны, уничтожили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат.